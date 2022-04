La star di Breaking Bad, Aaron Paul è diventato papà per la seconda volta: l'annuncio della nascita e le foto del piccolo Ryden Caspian

Lo scorso dicembre aveva annunciato tramite un post su Instagram che sua moglie, la regista Lauren Corinne Parsekian, aveva da poco scoperto di essere in dolce attesa per la seconda volta. Ieri, Aaron Paul, star di Breaking Bad, ha annunciato sempre sullo stesso social network che il suo secondo genito è finalmente venuto al mondo. Il bambino è bellissimo, sanissimo e si chiama Ryden Caspian Paul.

Ti amo già tantissimo baby. Non vedo l’ora di conoscerti numero 2.❤️👶🏻

Con queste parole, a inizio dicembre dell’anno scorso, Aaron Paul aveva svelato ai tantissimi fan che lo seguono che presto in casa sua sarebbe arrivato un altro bambino.

Lui e sua moglie Lauren erano già diventati genitori quattro anni fa con la nascita della piccola Story Annabelle. Bimba che oggi può finalmente abbracciare il suo fratellino.

Su Instagram l’attore ha pubblicato tre straordinarie foto del nuovo arrivato, presentandolo ai suoi seguaci e dedicandogli dolcissime parole d’amore.

Il mio piccolo uomo. Ryden Caspian Paul. Così felice che tu sia fuori in questo mondo, bel ragazzo tu. Prometto di renderti orgoglioso ragazzino. Abbiamo accolto questo bambino nell’ultimo mese e sentiamo che è ora di condividere finalmente la notizia del suo arrivo. Ti amiamo all’infinito.

Chi sarà il padrino del figlio di Aaron Paul

La notizia della nascita del figlioletto di Paul è stata ovviamente accolta con enorme gioia da tutti i suoi tantissimi fan. Sostenitori che hanno apprezzato e amato l’attore soprattutto da quando ha interpretato il ruolo di Jesse Pinkman nella serie tv Breaking Bad.

I fan della serie, già qualche settimana fa erano andati in delirio per la notizia sul ritorno sulle scene di Jesse e Walt (i due protagonisti) nell’ultima stagione di Better Call Saul, il prequel di Breaking Bad.

Ospite al Jimmy Fallon Show, Paul ha parlato con entusiasmo di questo suo ritorno nelle vesti di Pinkman ed ha anche svelato un altro particolare che senza dubbio farà piacere ai tanti fan della serie.

Il padrino del suo bimbo appena nato, sarà proprio Bryan Cranston, l’attore che interpreta Walter White.