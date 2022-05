Achille Lauro in western all’Eurovision 2022: il look da cowboy

Achille Lauro veste in western all'Eurovision 2022 e spiega il legame tra il suo look da cowboy e "Stripper"

Senza alcuna ombra di dubbio, Achille Lauro è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica. Con la sua performance, l’artista ha stupito tutti i telespettatori all’Eurovision Song Contest 2022 nella serata di semifinali giovedì. Il noto cantante ha sfoggiato un look da cowboy curato dalla casa di moda Gucci. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

All’Eurovision Song Contest 2022, San Marino ha portato sul palco Achille Lauro con il suo brano “Stripper”. In occasione della sua esibizione all’evento internazionale, il cantante romano ha deciso di indossare un look che fosse in perfetta sintonia con il testo della sua canzone.

Inutile dire che a curare ogni minino dettaglio del suo abbigliamento è stata la casa di moda Gucci con la speciale collaborazione del direttore creativo della maison Alessandro Di Michele. A mostrare il tutto in anteprima è stato lo stesso cantante attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte nella didascalia per spiegare il forte legame tra il suo look in western e il brano “Stripper”:

Ho passato tante notti a creare l’immaginario di quello che vedrete e ringrazio Alessandro Michele direttore creativo della casa di moda Gucci che ancora una volta ha creduto in questa folle corsa. Non sono solo abiti, è l’immagine di ciò che siamo.

Achille Lauro cavalca un toro meccanico all’Eurovision 2022

Grazie alla sua strabiliante esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro ha stupito tutta l’Italia. Durante la performance, l’artista ha cavalcato un toro meccanico con il fine di rappresentare al meglio quelli che sono i valori di gioia, festa e libertà nascosti dietro il suo brano “Stripper“: