Addio a Maurizio Costanzo, rivelata la data dei funerali: ecco dove e quando verranno celebrati

In queste ore il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Come divulgato dal suo ufficio stampa, il conduttore e giornalista si è spento all’età di 84 anni a Roma. Qualche minuto fa sono stati divulgati alcuni aggiornamenti in merito al giorno e all’orario dei funerali: ecco quando ci saranno.

Una notizia a dir poco sconvolgente quella che in queste ore sta circolando in tutto il Paese. Sono molti coloro che in questi minuti stanno ricordando il grande uomo che Maurizio Costanzo è stato nel corso della sua vita.

In questi minuti stanno circolando alcune informazioni riguardo i funerali del gigante della TV. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica nell la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Il Comune di Roma ha informato che i funerali del conduttore e giornalista si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La camera ardente sarà aperta al pubblico il giorno 25 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e il giorno 26 febbraio dalle ore 10:00 alle 18:00.

Maurizio Costanzo: cosa sappiamo sulle cause della morte del conduttore e giornalista tv

Al momento non si hanno informazioni dettagliate in merito alle cause della morte di Maurizio Costanzo. Sappiamo che il conduttore e giornalista tv soffriva da tempo di diabete, malattia per cui oggi non c’è una cura ma che deve essere tenuta sotto controllo.

A riguardo c’è da dire che Maria De Filippi lo controllava spesso in quanto il conduttore e autore era molto goloso. A rendere noto questo retroscena è stata la stessa Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa. La donna ha rivelato di tenere moltissimo alla salute del marito ed era fondamentale tenere sotto controllo la sua salute.