Addio alla Regina Elisabetta: ecco gli scatti della casa di Balmoral

La morte della Regina Elisabetta segna senza ombra di dubbio la fine di un’era, determinando l’inizio di una nuova epoca, quella in cui suo figlio Carlo diventerà re. La sovrana si è spenta nella giornata di ieri nella dimora scozzese di Balmoral, dove qualche fa ha incontrato il nuovo premier Liz Truss.

Solo tre giorni fa la Regina Elisabetta è apparsa in pubblico per accogliere il nuovo premier inglese Liz Truss. In questa occasione, la sovrana si è mostrata sorridente ma tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Nonostante il suo aspetto, Elisabetta II è apparsa visibilmente debole e fragile.

Nella giornata di ieri Buckingham Palace ha emesso un comunicato secondo cui le condizioni di salute della sovrana sarebbero peggiorate per poi dare l’annuncio ufficiale della sua morte in tarda serata. A 96 anni si spegne la regina dei record che ha fatto la storia, determinando la fine di un’era.

Gli scatti della dimora scozzese di Balmoral in cui si è spenta la Regina Elisabetta

Come già anticipato, qualche giorno fa la Regina Elisabetta è apparsa in pubblico in seguito all’incontro del nuovo premier britannico Liz Truss. In seguito alla condivisione degli scatti dell’incontro tra le due donne, sono trapelati alcuni dettagli riguardo la dimora scozzese della regina.

L’incontro tra la Regina Elisabetta e Liz Truss è avvenuto nel salottino della dimora scozzese dove non possono passare inosservati il camino in marmo, l’orologio, lo specchio d’oro insieme ai candelabri. Nonostante lo stile della stanza sia prettamente classico, l’arredamento presenta alcune novità.

In questa stanza, infatti, sono oggetti moderni. Tra questi non possiamo non citare un campanello wireless, utilizzato dalla sovrana per richiamare lo staff presente nella dimora e alcuni grandi album fotografici. La dimora scozzese di Balmoral è molto cara alla famiglia reale e proprio qui la regina è stata immortalata in alcuni scatti insieme al marito e a tutti i suoi nipoti.