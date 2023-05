Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito il mondo del cinema nella giornata di venerdì 26 maggio. Purtroppo l’attrice di soli 28 anni, Samantha Weinstein ha perso la vita, dopo una lunga lotta contro un brutto male che le ha colpito le ovaie.

La notizia ha gettato dolore e sconforto nello spettacolo e sono davvero tante le persone che sui social, nel post pubblicato dai suoi familiari, stanno commentando con parole di affetto e cordoglio.

Samantha aveva solamente 28 anni e da circa 2 anni e mezzo stava lottando contro un brutto male che ha colpito le sue ovaie. Lei sperava di poter riuscire a raccontare un giorno ciò che stava vivendo.

Tuttavia, in questi ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate ed i medici per lei, non sono riusciti a fare più nulla. I familiari dell’attrice dal suo profilo social, hanno pubblicato un post straziante per annunciare la sua prematura scomparsa. Nel messaggio hanno scritto:

Ciao dall’aldilà. Sam è deceduta il 14 maggio alle 11.25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto. Dopo due anni e mezzo di terapia contro quel brutto male ed una vita in giro per il mondo, dando voce agli animali dei cartoni animati, facendo musica e conoscendo la vita più di quanto altre persone riusciranno a fare, è partita per la prossima avvenuta.

La carriera di Samantha Weinstein

Samantha ed il suo compagno Michael Knutson si erano sposati il 29 ottobre del 2022, pochi mesi prima del suo decesso.

La sua carriera è iniziata quando era solamente una bambina. Ha preso parte a diversi film nonostante la sua piccola età. Inoltre, ha doppiato con la sua voce diversi personaggi da cartoni ad animali.

Ha toccato l’apice del successo interpretando il personaggio di Heather nel remake “Lo sguardo di Satana – Carrie” diretto da Kimberly Peirce. Oltre al marito Michael Kntuson, ha lasciato la sorella Sabrina ed i genitori David e Jojo Weinstein.