Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta l’attrice di General Hospital. Jacklyn Zeman aveva 70 anni e lottava da tempo contro un brutto male.

Il triste annuncio è arrivato dalla ABC News. Jacklyn Zeman era molto conosciuta per il suo personaggio di Roberta Spencer, detta Bobbie.

L’attrice lottava da tempo contro un tumore, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Da parte della famiglia di General Hospital, ho il cuore spezzato nell’annunciare la morte della nostra amata Jackie Zeman. Proprio come il suo personaggio, la leggendaria Bobbie Spencer, anche Jackie era una luce splendente e una vera professionista che ha portato tanta energia positiva nel suo lavoro. Jackie ci mancherà tanto, ma il suo spirito vivrà sempre con il nostro cast e la nostra squadra. Facciamo le nostre più sentite condoglianze i suoi cari, agli amici, alla famiglia e soprattutto alle sue figlie Cassidy e Lacey.

Queste le parole del produttore Valentini su Twitter.

Jacklyn Zeman è stata un’attrice molto importante ed amata della serie tv General Hospital e il suo personaggio Bobbie Spencer, nato più di 45 anni fa, verrà ricordato per sempre dai fan della fiction.

La carriera e la vita di Jacklyn Zeman

Jacklyn Zeman è stata un’attrice americana, nata il 6 marzo 1953 a Englewood, nel New Jersey. Ha iniziato la sua carriera come coniglietta di Palyboy.

Nel 1977 è stata scelta per il ruolo di Bobbie Spencer nella serie tv General Hospital. Durante la sua carriera è apparsa anche in diverse commedie: National Lampoon’s Class Reunion, Young Doctors in Love e Jury Duty: The Comedy.

L’attrice è stata sposata per 3 volte. Il primo matrimonio con il famoso Dj Murray the k è finito nel 1981. Si è poi risposata con Steve Gribbin, ma la loro relazione è giunta al termine nel 1986. La terza volta è stata con Glenn Gorden. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Cassidy e Lacey.