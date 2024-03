Addio Belen! Stefano De Martino ha una nuova super fiamma ed è meravigliosa

Stefano De Martino negli ultimi giorni torna al centro del gossip per quella che sembrerebbe essere una nuova e inaspettata storia d’amore. Di recente infatti, accanto al nome del noto conduttore è stata annunciata quella che, sembrerebbe essere la sua nuova compagna.

Stiamo parlando di Luciana Montò nonché famosa stylist e proprietaria di un noto show-room a Napoli. Il tutto infatti, è nato da una foto che il giornalista Gabriele Parpiglia ha mostrato in diretta a Rtl 102.5 nel quale, viene ritratto lo stesso Stefano in compagnia della bellissima Luciana.

Un’indiscrezione che nel giro di pochissime ore ha riempito i social e che ha creato tantissime aspettative da parte dei fan di De Martino. In modo del tutto inaspettato però, a rompere il silenzio e a dire la sua in merito a quale notizia, è lo stesso conduttore Rai.

Quest’ultimo è così intervenuto lasciando sorpresi tutti i suoi fan con parole inaspettate proprio nei confronti di Luciana Montò. Che sia nata una nuova storia d’amore? Scopriamolo di seguito attraverso le sue parole.

In un primo momento a rivelare quella che sarebbe la nuova fiamma di Stefano è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo a Rtl 102.5 ha così affermato:

“Possiamo rivelare che Stefano De Martino è fidanzato ed ha una compagna. Noi mostriamo la fotografia della nuova fidanzata. “Lei è una modella napoletana. Guardate lo sguardo di lui. Questa è una foto che abbiamo ottenuto in anteprima. Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez. Se arriva una smentita? Come si usa dire nel giornalismo, una smentita è come una doppia conferma”.