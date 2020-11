Alla preoccupazione per l'intervento subito da suo padre, Diego Maradona Junior è positivo al Covid

Sembra non voler finire più questo brutto periodo per Diego Armando Maradona. Dopo il ricovero e l’intervento subito d’urgenza al cervello, per il pibe de oro è arrivata un’altra preoccupante notizia. Suo figlio, Diego Maradona Junior è risultato positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio della positività ci ha pensato il figlio del campione argentino, pubblicando un video su Instagram.

Il ragazzo, anche lui calciatore come il più celebre papà, nella giornata di ieri ha ricevuto il riscontro del tampone effettuato lunedì. Test che, come ha spiegato Diego Junior, ha avuto un esito positivo.

Sia lui che sua moglie Nunzia, si trovavano in isolamento da giovedì scorso, dopo che la donna ha iniziato a presentare sintomi come febbre e tosse. Sintomi che da lì a poco ha iniziato ad accusare anche Diego.

Nel video il calciatore ci tiene anche ad avvisare tutti i suoi seguaci di stare attenti, poiché non è una semplice influenza e il rischio è molto alto.

La notizia della positività sua e della sua coniuge, ha visibilmente scosso il ragazzo, che già da alcuni giorni non stava vivendo momenti di serenità. La settimana scorsa, infatti, suo padre è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di La Plata, in Argentina. A inizio di questa settimana il campione argentino ha dovuto subire un delicato intervento al cervello, per ridurre un edema. L’ntervento, seppur riuscito, lo costringerà a rimanere sotto osservazione.

Il rapporto tra Diego Maradona e Diego Jr

Diego Armando Maradona Sinagra è nato a Napoli il 20 settembre del 1986 ed è un calciatore di beach soccer italiano. Sua mamma, Cristiana Sinagra, all’anagrafe dichiarò che suo padre era il noto calciatore che all’epoca giocava nel Napoli, ma lui non lo riconobbe.

Credit Video: Essie Craig – Youtube

La passione per il calcio e la clamorosa somiglianza, però, non hanno mai lasciato alcun dubbio su chi fosse il papà del piccolo Diego Junior. Nel 1993 il tribunale riconosce la paternità ma i due si incontrano per la prima volta soltanto nel 2003 e Diego Armando riconobbe la paternità nel successivo 2007.

La definitiva riunione tra padre e figlio avviene poi nel 2016, quando il papà ha invitato suo figlio a Buenos Aires prima per una cena, poi per giocare insieme una partita di beneficenza.