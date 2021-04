Nonostante non appartenga al mondo dello spettacolo, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è molto conosciuta e seguita sui social. In queste ore, la sorella dell’ex ballerino si è ritrovata al centro del gossip. Sembra infatti che la giovane abbia trovato l’amore insieme ad un attore di Gomorra. Stiamo parlando di Emanuele Vicorito.

Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Oggi’, la sorella dell’ex marito di Belen Rodriguez, Adelaide De Martino, si è fidanzata con un noto attore della serie di successo Gomorra. Lui è Emanuele Vicorito e nella serie interpreta il personaggio di O’ Pop. La stessa Adelaide ha pubblicato scatti sulla sua pagina Instagram in compagnia dell’attore.

La sorella di Stefano De Martino non appartiene al mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, però, la ragazza è conosciuta e molto apprezzata sui social. Tanto che gli scatti pubblicati che la ritraggono insieme al suo nuovo amore le hanno fatto fare il pieno di like. Sono molti, infatti, coloro che hanno rivolto complimenti alla nuova coppia nata.

Tra le tante parole possiamo leggere:

Siete bellissimi.

Anche la nota attrice Tosca D’Aquino ha contribuito ad apprezzare i due giovani che pare si stiano ufficialmente frequentando.

Adelaide De Martino, chi è la sorella di Stefano De Martino

Classe 1995, Adelaide De Martino è di sei anni più giovane del fratello Stefano, conduttore di Stasera Tutto è possibile e attualmente uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi. A loro si unisce un terzo fratello, Davide, il più giovane. Sappiamo che Adelaide è molto affezionata alla famiglia, in particolar modo al nipotino Santiago.

Nonostante la giovane non appartenga al mondo dello spettacolo, Adelaide è molto seguita sui social. In particolar modo, il suo profilo Instagram può contare più di 118 mila followers. Il popolo del web, dunque, sembra molto apprezzare gli scatti della giovane che ad ogni post riesce sempre a fare il pieno di like e di commenti positivi.