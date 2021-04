Stefano De Martino canta una canzone neomelodica in un video girato da Stash, i fan si scatenano

In questo periodo è impegnato nel serale di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di giudice insieme a Stash e a Emanuele Filiberto di Savoia. Stiamo parlando di Stefano De Martino che si è reso protagonista di un video girato e condiviso da Stash in cui l’ex ballerino canta e balla neomelodico.

Attualmente lo ritroviamo là dove tutto è cominciato. Stefano De Martino, infatti, è uno dei giudici del serale di Amici 2021 insieme a Stash e a Emanuele Filiberto. E proprio Amici fu il trampolino di lancio per il suo immenso successo. Un’enorme opportunità che l’ex ballerino ha saputo cogliere.

Infatti, di lì a poco la sua carriera da ballerino si è evoluta. L’ex marito di Belen Rodriguez, infatti, ha saputo dimostrare di essere anche un ottimo presentatore. Dopo la conduzione di Made in Sud, la Rai ha pensato bene di affidare a Stefano la conduzione di Stasera Tutto è Possibile.

L’ex ballerino, dunque, ha saputo dimostrare di avere le capacità di condurre in modo egregio un programma. Grazie alla sua bellezza, al suo talento e alla sua ironia, Stefano De Martino è molto amato dal pubblico che lo segue costantemente anche sui social.

Tuttavia, però, c’è da dire che nelle vesti di giudice del serale di Amici non sta ricevendo consensi positivi. Infatti molti lo accusano di dare giudizi di pancia e non prendendo in considerazione l’aspetto tecnico delle esibizioni che devono passare sotto il suo giudizio.

Nonostante ciò, Stefano De Martino in queste ultime ore si è reso protagonista di un video girato da Stash e che sta facendo il giro del web. Nel video in questione, Stefano canta e balla neomelodico. Una scena davvero simpatica che ancora una volta ha dimostrato di confermare le capacità dell’ex marito di Belen Rodriguez di adattarsi a diversi ruoli.