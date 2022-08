Adriana Volpe svela la verità sulla proposta di Alfonso Signorini: le sue parole

Nonostante il suo ruolo da opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip abbia avuto un riscontro positivo tra i fan più fedeli del reality, il nome di Adriana Volpe quest’anno non è stato confermato. Al suo posto e al fianco di Sonia Bruganelli il padrone di casa Alfonso Signorini ha scelto Orietta Berti. In queste ultime ore la showgirl ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il conduttore svelando tutta la verità su alcuni importanti retroscena.

Adriana Volpe non ci sta e in un’intervista rilasciata a ‘FanPage’ ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la proposta fatta da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il padrone di casa del Grande Fratello Vip ha proposto alla showgirl di entrare nuovamente in casa come concorrente.

Dopo aver rifiutato la proposta di Signorini, Adriana Volpe ha rotto il silenzio svelando alcuni importanti retroscena riguardo questa curiosa vicenda. Questo è quanto dichiarato dalla showgirl durante l’intervista a FanPage:

Ora dico la mia. Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio. All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente.

E, continuando, la Volpe ha affermato:

Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me.

Andando avanti, la showgirl ha detto:

Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite.

In conclusione, Adriana Volpe ha aggiunto:

Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del GF. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me.

Al momento Alfonso Signorini non ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla Volpe ed ha deciso di mantenere il silenzio.