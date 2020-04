Adriana Volpe e Paola Perego tornano in tv: le loro dichiarazioni Adriana Volpe e Paola Perego sono pronte al grande ritorno: le conduttrici sembra che ripartiranno presto e torneranno in tv e sono proprio loro a confessarlo

Adriana Volpe e Paola Perego sono pronte a tornare in tv: le due conduttrici, che erano ferme da tempo, hanno dichiarato che presto avranno un nuovo ruolo nel grande schermo, non è ancora chiaro quale sarà il loro ruolo

Ma andiamo per ordine, la prima a rispondere alla gettonata domanda “tornerai in tv?” è Paola Perego che ha risposto chiaramente: “Siccome noi dello spettacolo siamo scaramantici e non ho portato la firma sul contratto, per superstizione non lo dico. […] Non credo di dover dimostrare qualcosa, faccio solo cose che mi piacciono”

Successivamente inoltre ha spiegato che al momento si tratta di un progetto a cui sta lavorando ma che non ha l’esclusiva con nessuna rete, non sappiamo quindi se si tratta di un lavoro Rai, Mediaset o altro

Adriana Volpe invece ha rilasciato le sue dichiarazioni durante una diretta con il suo caro amico, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello VIP, Andrea Montovoli. Alle insistenti domande su quando ritornerà alla conduzione di qualche programma, la moglie di Roberto Parli ha risposto: “Presto, che vuol dire proprio presto, prestissimo, non tanto in là”

E sembra proprio quindi che ci siamo, e sarà la prima a tornare ad intrattenere il pubblico. La conduttrice, dopo l’addio al programma di Giancarlo Magalli “I fatti vostri”, si era ritirata per un periodo dalla tv tornando solo con la partecipazione al reality di Alfonso Signorini

Proprio qualche giorno fa invece si vociferava che Adriana Volpe avrebbe sostituito la tanto amata Federica Panicucci a Mattino 5, ma i fan della seconda possono stare tranquilli: lei stessa ha confermato il ritorno quanto prima in trasmissione

Ben diverse invece potrebbero essere le sorti di Paolo Bonolis che sembra stia vivendo un periodo di crisi con Lucio Presta e con Mediaset, il conduttore tornerà in RAI? Al momento non è chiaro, ma per i fan ci sono buone notizie, dal 3 Maggio il noto programma Avanti un Altro tornerà con nuove puntate