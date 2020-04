Adriana Volpe sorprende su Instagram: lo scatto lascia tutti senza parole Adriana Volpe si mostra sui social senza trucco: l'ex inquilina della casa del Grande Fratello VIP sorprende tutti con uno scatto del tutto natural

Adriana Volpe è tornata sui social, dopo l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello VIP, la conduttrice si è mostrata su Instagram senza un velo di trucco, lo scatto ha di fatto sorpreso i fan, ma senz’altro in modo positivo

La donna infatti appare bellissima anche al naturale, sul suo volto i segni del tempo non sono affatto evidenti, nonostante i suoi 47 anni ha una pelle stupenda. Sotto la foto la mamma di Giselle lascia una breve didascalia:

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo😂, ma non importa😜. Come dice @alessiamarcuzzi #iosonolamialuce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo 😍@lucebyalessiamarcuzzi”

Adriana Volpe ha infatti tirato in ballo Alessia Marcuzzi per un motivo ben preciso: è stata proprio lei a lanciare questa nuova sfida sui social, rivolta a tutte le donne. La prima a mostrarsi senza trucco è stata proprio la conduttrice de Le Iene

Un’altra amatissima conduttrice che ha avuto il coraggio di mostrarsi senza trucco sui social è stata proprio Barbara D’Urso, la donna ha infatti pubblicato un selfie senza le luci magiche degli studi e senza ritocchi e anche questa volta la reazione dei fan è stata del tutto positiva

Adriana Volpe torna in tv

In questi giorni inoltre non si fa altro che parlare di un possibile ritorno in televisione di Adriana Volpe, a confermare le numerose indiscrezioni è stata proprio la diretta interessata in persona durante una diretta con il suo amico ed ex coinquilino Andrea Montovoli

Alla domande dei fan “quando tornerai in tv?”, la donna ha risposto con molta sorpresa: “presto, anzi prestissimo!”. I fan di Federica Panicucci invece possono stare tranquilli, nessuno (compresa Adriana Volpe) le ruberà il posto a Mattino 5, la conduttrice ha infatti confermato il suo ritorno nel programma quanto prima