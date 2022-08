Adriana Volpe verso un nuovo progetto: “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo”

Senza alcuna ombra di dubbio Adriana Volpe è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Dpo aver detto definitivamente addio al Grande Fratello Vip, sembra che la conduttrice abbia in serbo un nuovo progetto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Adriana Volpe non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre conduttrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stesa ha rilasciata in occasione di un’intervista.

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe non parteciperà più in qualità di opinionista. Al programma condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice televisiva è stata rimpiazzata con Orietta Berti. Infatti, quest’ultima sarà presente nello studio accanto alla sua nuova collega Sonia Bruganelli.

In occasione di un’intervista, la Volpe ha deciso di rivelare quali novità ha in serbo per il futuro della sua carriera televisiva. Stando alle sue dichiarazioni, la donna avrebbe seguito il consiglio di Maurizio Costanzo il quale le avrebbe detto di non perdere mai la sua “irrequietezza”. Queste sono state le sue parole:

Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: “Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre”. Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata.

Adriana Volpe: la vita privata

Oltre ad avere numerosi impegni nella sua vita professionale, la Volpe è anche una meravigliosa mamma. Per quanto riguarda la sua vita privata non siamo a conoscenza di molte informazioni. Tuttavia, sappiamo che la donna è separata dal marito Roberto Parli da circa un anno e attuamente vive a Milano insieme a sua figlia Gisele.