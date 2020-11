La puntata de Le Iene andata in onda il 24 novembre 2020 ha visto al centro della serata lo scherzo organizzato per Adriana Volpe. Alla celebre conduttrice le è stato fatto credere che il suo adorato cagnolino fosse stato rapito. Un episodio a causa del quale la donna è andata nel panico causando un sacco di risate tra i telespettatori.

Nella scorsa diretta de Le Iene per la rubrica degli scherzi, la redazione ha tramesso in onda lo scherzo pianificato per Adriana Volpe. La nota conduttrice voleva semplicemente trascorrere un pomeriggio di relax alle terme insieme al suo animale domestico. Invece, gli autori del programma hanno fatto scomparire il suo adorato cucciolo.

Quella che doveva essere una semplice giornata di relax alle terme, per Adriana Volpe si è trasformata in un vero e proprio incubo. Per realizzare l’esilarate scherzo alla conduttrice, Le Iene, programma in onda su Canale 5, ha ingaggiato un attore.

Il complice in questione aveva lo scopo di far credere alla donna di essere molto interessato al suo cane. Non solo, pur di averlo tra le sue mani, l’uomo si è dimostrato disposto a darle una cifra pari a ben 70 mila euro. Senza alcuna ombra di dubbio, Adriana Volpe non ha preso neanche in considerazione tale offerta ma ben presto il suo cane è scomparso.

Una volta accortasi della mancanza del suo povero cucciolo, la nota conduttrice è andata nel panico e nella disperazione più totale. Alla luce di questo, gli inviati del programma sono dovuti intervenire di forza per non creare ulteriore spavento alla donna.

Peraltro, a seguito della messa in onda del suo scherzo, Adriana Volpe è stata ospite nello studio de Le Iene dove Nicola Savino l’ha accolta con queste parole:

E c’è anche Giancarlo Magalli!

Ovviamente si è trattato di una frase ironica nei confronti della donna in riferimento alla querela che lei stessa ha in atto con il conduttore televisivo.