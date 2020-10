Da tempo si mormora sul presunto rapporto in crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Nei mesi le voci hanno iniziato a farsi via via sempre più insistenti. Precisamente dal momento in cui la conduttrice ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe e Roberto Parli: amore al capolinea

Una volta lasciato il reality show, la trentina ha raccontato che il rapporto coniugale stava attraversando una fase complicata dovuta a lontananze e gelosie. Di conseguenza, i due avrebbero faticato a ricostruire un equilibrio. Adesso, però, il settimanale Chi fa luce sulla vicenda e con certezza sostiene che il loro amore sia davvero giunto al capolinea. Adriana Volpe sarebbe ufficialmente tornata single.

Regna il silenzio

La presentatrice e l’ormai ex marito avrebbero deciso di dirsi addio. La coppia avrebbe optato per la lontananza. Mentre lui soggiorna a Montecarlo, lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove passa spesso e volentieri il tempo in compagnia della figlia.

Per il momento da parte dei diretti interessati non è giunta alcuna conferma né smentita. D’altro canto che ci fosse “maretta” ne eravamo già al corrente. A settembre la stessa rivista, diretta da Alfonso Signorini, ha pubblicato gli scatti di Adriana e Roberto a Milano, fuori dalla scuola che la figlia Gisele frequenta, mentre paiono intrattenere un’accesa discussione.

Feeling con Andrea Denver mai accettato

Le indiscrezioni sull’ipotetica separazione circolavano da mesi. Il forte feeling instaurato dal volto di Tv 8 con il modello Andrea Denver non era infatti stato accettato da Roberto Parli. Lui ha passato un periodo in Svizzera distante dalla donna, per la scomparsa del padre Ernesto Parli, stroncato dal Coronavirus.

Adriana Volpe: i fan lo avevano intuito

Ma i fan più accorti avevano notato come nei mesi seguenti la lontananza fosse durata a lungo. Sui social network lui aveva risposta lapidario, invitando i curiosi a chiedere spiegazioni alla Volpe.