Adriano Celentano: “Io e Claudia Mori reclusi da un anno in casa”

Adriano Celentano non ha mai fatto il vaccino, ma adesso è disposto a sottoporvisi e anche la sua storica compagna, Claudia Mori. Così il cantante si è espresso nel corso dell’intervento telefonico a Domenica In, rispondendo alla domanda posta dalla conduttrice Mara Venier se si farà o meno il vaccino anti Coronavirus.

Adriano Celentano: la soluzione per evitare il contagio

Il molleggiato ha poi fornito dei dettagli sullo stile di vita condotto. Dato il rischio di contagio del Covid-19 ha scelto di restare chiuso in casa da un anno. Una decisione presa, a propria volta, di comune accordo con Claudia Mori.

Vestito a righe

Esattamente l’altro ieri – ha affermato scherzando – hanno consegnato loro il vestito a righe (un chiaro riferimento alla divisa abitualmente indossata dai carcerati). L’emergenza epidemiologica ha stravolto le piccole, semplici abitudini della routine quotidiana, che fino a poco fa si davano per scontate. Oggi non lo sono più. La minaccia costituita dal virus impone prudenza.

In collegamento telefonico Adriano Celentano ha chiesto alla conduttrice di salutare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in studio. Ma il vero motivo della chiamata è stato per fare gli auguri in diretta a Giovanna Ralli, che in trasmissione ha festeggiato i suoi 86 anni.

Freschezza e bellezza

Adriano Celentano è rimasto colpito dalla freschezza e soprattutto dalla bellezza di Giovanna. Per lui ha sbagliato a dire l’età, ha detto di averne 35 in più. Stava mangiando una mela, e ha alzato lo sguardo sulla tv e – incredulo – ha domandato a Claudia se quella a Domenica In fosse Giovanna Ralli.

Adriano Celentano colpito dalla giovinezza

La Mori gli ha consigliato di mettersi in contatto e porgerle i complimenti in diretta. È davvero rimasto colpito dalla sua giovinezza. Commossa, l’attrice ha risposto ai complimenti. La sua infanzia, la sua gioventù non l’ha vissuta, perciò dentro di lei c’è questo, ha commentato. Si sente ragazzina, si sente ancora ragazzina. E Adriano lo ha notato.