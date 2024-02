Affari Tuoi, la concorrente ferma il gioco e scoppia in un pianto disperato: “Mi sono salvata chiedendo aiuto”

Sono già scene memorabili quelle di Affari Tuoi, tornato da pochi giorni grazie ad Amadeus che è tornato a condurlo. Il programma sembra aver subito un’importante trasformazione narrativa. L’evoluzione significativa di Affari Tuoi passa per il racconto delle persone che vi partecipano giocando. A dimostrazione di quanto sia diventato anche un vero e proprio show dedicato alle persone, l’ultimo episodio avvenuto il 17 febbraio.

Il gioco dei pacchi su Raiuno sembra aver riscontrato un successo rinnovato e forse inaspettato, merito forse anche della conduzione di un trionfante Amadeus post-Sanremo (per ben cinque volte mattatore televisivo assoluto).

Pare che la nuova conduzione stia riportando in auge il format considerato prima, da molti, ormai destinato all’oblio. La nuova “versione” di Affari Tuoi curata da Amadeus si distingue per l’attenzione riservata ai concorrenti e alle loro storie. Nell’episodio del 17 febbraio si è verificato un evento insolito rispetto alle dinamiche classiche della trasmissione. Un momento che ha stupito gli spettatori a casa e le persone in studio.

Anna, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, dalla città di Udine, è stata la concorrente protagonista della puntata, affiancata al banco da sua sorella. Dopo l’apertura di una serie di pacchi non molto favorevole, è arrivato, come di consueto ad Affari Tuoi, il momento del cambio proposto dal dottore. A questo punto, di fronte alla decisione di accettare o meno la proposta, Anna si è presa uno spazio per sé e per parlare di diversi pensieri e ricordi personali.

Io non voglio sbilanciarmi su aiuto/non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo. Vi racconto un’altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita. Poi c’è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro.

Davanti a queste parole, il presentatore le ha lasciato tutto lo spazio necessario. Amadeus, davanti alla concorrente che faticava a trattenere le lacrime, ha lasciato che continuasse il suo racconto. Continua la concorrente di Affari Tuoi:

Mi sentivo una sciocca, pensavo ci fossero persone che stavano peggio di me e mi chiedevo perché non riuscissi a reagire. Mi chiedevo cosa avessi di sbagliato e ho capito che non ho niente di sbagliato, devo solo capirmi. Questo voglio dire: se c’è bisogno chiedete aiuto. Ora io non so se il dottore voglia aiutarmi, ma io di impulso sono andata là, ho cercato aiuto e mi sono salvata. Ok, rifiuto, ringrazio e andiamo avanti ancora un po’.

La sua scelta è stata poi quella di non cambiare il pacco. Ma, forse, l’esito del gioco non contava davvero. Dal punto di vista televisivo è stato di grande valore osservare la metamorfosi di un programma, apparentemente freddo e schematico, come Affari Tuoi. Non solo la natura ludica, ma anche uno spazio per esperienze e storie personali. Stavolta, dunque, si è parlato di salute mentale, sempre più rilevante nel dibattito pubblico, sentita soprattutto fra i più giovani. Una buona occasione per riflettere anche durante un semplice gioco in televisione.