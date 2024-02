Quale sarà il futuro di Amadeus ora che il Festival di Sanremo è finito?

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo è finito, ed ora, sorgono sempre più domande sul futuro. Al termine del Festival, sono sorte alcune polemiche sulla vittoria di Angelina Mango che, ha ribaltato il televoto a favore di Geolier. Ma, oltre a questo, in molti si chiedono chi condurrà il Festival il prossimo anno, visto l’addio di Amadeus. I fan del conduttore, si chiedono quali siano i programmi di Ama, viste le voci relative ad una possibile collaborazione con Fiorello e la Rai. Ma, le parole di Amadeus relative al suo futuro, non rispondono in modo chiaro a queste domande.

Cosa farà Amadeus nel futuro? Dubbi e domande al conduttore amato dagli italiani

Al termine del Festival, gli occhi di tutti, sono puntati al futuro. Amadeus, da domani, riprenderà il suo programma sulla Rai, “Affari Tuoi”, ma dopo cosa farà? La risposta non è molto chiara. Come preannunciato da Ama stesso, questo sarebbe stato il suo ultimo Festival di Sanremo, e salvo ripensamenti, tutto resterà così. Lui stesso dice:

“Non ho pensieri professionali. Voglio solo godermi un po’ di tempo libero, stare con la mia famiglia. E andare a vedere qualche partita in più dell’Inter.”

Ed aggiunge:

“Lo avevo detto che era l’ultimo Festival già a maggio. Sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi proseguire ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro, ad altre idee, altre sfide, altre scommesse”

Le sue parole, sembrano ben chiare, almeno per quello che riguarda Sanremo, ma lasciamo ancora molti interrogativi relativi al suo futuro lavorativo. Si vocifera di una possibile collaborazione con Fiorello per un programma televisivo sulla Rai, ma, anche su questo argomento Amadeus resta molto vago sul futuro. E spiega:

“Con Ciuri ci conosciamo da sempre. Ma dopo gli esordi a Radio DeeJay, ognuno ha fatto il proprio percorso. Ci siamo trovati in diverse occasioni, da “Stasera pago io” in poi. Ma lui è uno showman, io faccio quiz e programmi musicali. L’amministratore delegato Rai ha avuto l’idea di questo varietà, “Attenti a quei due”, ma in questo momento bisogna azzerare tutto. Ciascuno di noi ha bisogno di tornare nel proprio mondo. Ci penseremo ad agosto, quando saremo in vacanza insieme. Magari faremo qualche evento o qualche altra cosa insieme, ma per ora non c’è nulla.”

Per il momento, le uniche certezze, sembrano essere il suo ritorno in Rai per il suo programma e, un viaggio in Europa alla ricerca di formato da sottoporre al pubblico italiano. Per il resto, restano ancora molte incognite a cui dare risposta.