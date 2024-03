Affari Tuoi, svelata l’identità del misterioso “Dottore” che propone offerte e cambi a Rai Uno

Il “Dottore” in Affari Tuoi si racconta in un’intervista a e rivela come compie le sue scelte durante il programma di Rai Uno presentato da Amadeus. Il ruolo del Dottore, che durante la trasmissione viene contattato al telefono per conoscere le “mosse” dell’antagonista dei concorrenti, è interpretato da Pasquale Romano. Chi è il temibile diavolo tentatore di Affari Tuoi?

Pasquale Romano è un autore televisivo nato nel 1966 a Ottaviano, nel napoletano. Il Dottore di Affari Tuoi ha recentemente condiviso dettagli della sua vita in un’intervista su ‘Fanpage’. Ogni giorno, insieme ad Amadeus, accompagna i concorrenti, o meglio i “pacchisti”, attraverso le tappe del popolare programma di Rai Uno.

Negli ultimi anni, Affari Tuoi si è trasformato in uno show ricco di elementi emotivi. Le storie dei partecipanti affascinano e coinvolgono gli spettatori, ed è forse questa la chiave, se vogliamo nuova, che sta facendo riacquistare successo al programma presentato da Amadeus.

Nelle recenti puntate della trasmissione abbiamo assistito alla partecipazione di un ex frate, di una concorrente che ha affrontato temi legati alla salute mentale, e di un pacchista che ha giocato con il pensiero della madre affetta da Alzheimer. Non sono mancati molti altri concorrenti di Affari Tuoi con sogni e storie toccanti. Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, continua a ottenere ottimi ascolti, confermandosi come il programma più seguito durante l’access prime time (la prima serata).

Pasquale Romano, il “Dottore” di Affari Tuoi, ha rivelato alcuni dettagli e retroscena del programma. Ha spiegato come prende le decisioni riguardo alle offerte e ai cambi, ha condiviso le storie dei pacchisti che lo hanno commosso. Ha anche parlato della collaborazione con Amadeus e ha raccontato di aver temporaneamente lasciato il programma per divergenze televisive (oggi superate).

Nel corso della partita, io so il contenuto del pacco del concorrente, ma ragiono come se non lo sapessi. Altrimenti il mio gioco sarebbe “sgamato”: se offro poco, il pacchista ha poco, se offro tanto, il pacchista ha tanto. Ragiono sempre indipendentemente dal contenuto del pacco, perché non è tanto quello che hai che fa la vittoria, ma quello che succede durante la partita. Come diciamo con Amadeus, Affari Tuoi è una partita a scacchi, fatta di mosse strategiche, mie e del concorrente.

Pasquale Romano dice di “identificarsi come il cattivo del gioco” specificando che la sua strategia non è di far perdere o vincere i concorrenti, ma di portarli a un finale significativo. Parlando delle difficoltà del suo ruolo, ha menzionato l’imprevedibilità del gioco.

Nel corso degli anni mi sono commosso a sentire alcune storie. La prima che mi viene in mente, di quest’anno, è quella di un concorrente indiano, adottato, che voleva vincere per portare la figlia in India a vedere le sue radici. Ma sul gioco, la storia non ha mai inciso. Devo essere giusto. Come la legge, il gioco è uguale per tutti. […] La trattativa parte da me. Sulle scelte più importanti mi confronto con il produttore Rai. Per il resto, gli input che ricevo sono quelli per indirizzare le musiche. Perché un altro compito che ho dietro le quinte è quello di essere collegato con l’audio. Questo è un altro aspetto molto bello, perché Affari Tuoi ha una colonna sonora che corre parallelamente al gioco. […] Con Amadeus abbiamo anche introdotto le hit di Sanremo.

Romano ha anche ricordato della rivoluzione avvenuta nel programma grazie all’arrivo di Amadeus. Il suo arrivo come conduttore ha portato alla Rete grande soddisfazione per aver reso Affari Tuoi un programma moderno e contemporaneo, nonostante abbia già più di vent’anni. Cosa succede prima della registrazione della puntata? Pasquale Romano racconta e conclude:

Studio la scheda del concorrente che giocherà, stilata dai miei colleghi, incontro Amadeus, ma non posso prepararmi a tavolino delle cose perché, come dicevo, l’imprevedibilità è la caratteristica principale del gioco. […] Mi piace pensare che oggi chi guarda Affari Tuoi ne percepisca la novità, la contemporaneità. Questa è la sua forza. Ed è stata la nostra chiave vincente.