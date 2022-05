Agata Reale: l’ex concorrente di Amici racconta la lotta contro la leucemia

In occasione di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Agata Reale ha raccontato la sua lotta contro la leucemia. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha scoperto di essere affetta da una promielocitica acuta tre anni fa. Si tratta di una neoplasia del sangue. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Agata Reale per aver partecipato alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi. Circa tre anni fa, precisamente nell’anno 2019, la donna ha dovuto iniziare la lunga battaglia contro una malattia: la laeucemia promielitica acuta.

Ha iniziato a insospettirsi notando dello strano sanguinamento alle gengive a causa del quale poi è stata costretta a sottoporsi ad un ricovero in ospedale. Tuttavia, essendo un personaggio pubblico, lei stessa ha deciso di non raccontare apertamente quello che le stava accadendo:

Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità.