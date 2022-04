Un grave lutto ha colpito la comunità di Latisana, in provincia di Udine. Purtroppo il piccolo Daniel Lusin è morto a 13 anni, mentre stava dormendo, dopo aver combattuto a lungo contro una battaglia che non gli ha lasciato scampo. I medici per molto tempo hanno fatto il possibile per aiutarlo.

Una perdita straziante, che ha sconvolto migliaia di persone. Tanti concittadini ora stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai genitori, colpiti dall’improvviso lutto.

Il dramma di queste persone è iniziato quando il piccolo era solo un neonato. I dottori da alcuni esami hanno scoperto che era affetto da una malattia molto grave.

Di conseguenza da quel momento hanno fatto il possibile per aiutarlo. Per molto tempo è stato ricoverato nelle strutture ospedaliere di Latisana e di Udine.

I genitori gli sono rimasti sempre vicino e non lo hanno mai lasciato solo, hanno combattuto insieme a lui una battaglia molto lunga e difficile. Anche la comunità era a conoscenza di ciò che stava vivendo la famiglia, infatti hanno sempre mostrato loro vicinanza ed affetto.

Nella giornata di lunedì 25 aprile, è avvenuto l’impensabile. Daniel ha perso la vita, proprio mentre stava dormendo, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori.

Il lutto della comunità per la morte di Daniel Lusin

La mamma ed il papà dopo il suo decesso, nel manifesto funebre hanno voluto a ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari, per il loro lavoro di questi lunghi anni. Hanno fatto il possibile per il loro bambino.

La comunità di Latisana è ora in lutto per questa perdita e stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi familiari.

Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, giovedì 28 aprile, al Duomo del paese. Daniel ha lottato per 13 lunghi anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. In tanti speravano in qualcosa di diverso per lui, ma purtroppo il destino lo ha strappato troppo presto dall’affetto dei suoi cari.