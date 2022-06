Agata Reale, l’ex ballerina che ha partecipato ad Amici circa 15 anni fa, è tornata a parlare della sua battaglia in un’intervista. In quest’occasione però, ha voluto anche rivelare del sostegno ricevuto da parte di Maria De Filippi e di tutta la trasmissione che l’ha resa molto conosciuta.

A raccontare sui social la sua difficile battaglia è stata proprio la donna, che è diventata anche mamma di una bambina, che adesso ha 5 anni.

La ballerina in una nuova intervista rilasciata a Libero Tv, ci ha tenuto a raccontare cosa ha fatto per lei la conduttrice e del bellissimo rapporto che hanno ancora oggi, nonostante gli anni passati. Agata Reale ha dichiarato:

Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello. E non solo, Maria mi ha mandato un messaggio molto, molto bello, che ho apprezzato. Era una lettera di incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che ero una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta.