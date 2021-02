L'ex ballerina di Amici, Agata Reale, ha deciso di parlare della sua malattia e di come ha scoperto tutto

È un periodo difficile quello che sta vivendo Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo ad aprile dello scorso anno, ha scoperto che avere una leucemia acuta e da quel momento sono iniziate per lei le cure e i trattamenti per riuscire a vincere questa battaglia.

La giovane ballerina, in un’intervista con il settimanale Diva e Donna, ha deciso di raccontare la sua toccante storia. Inoltre, ha voluto anche parlare di tutte le difficoltà che sono sopraggiunte a causa del Covid. Si è ritrovata da sola in ospedale.

Agata è entrata a far parte della scuola di Amici, nel 2007, in una delle prime edizioni. Sin da subito ha mostrato una grande forza ed una grande passione per la danza. Infatti, dopo aver lasciato il Talent, ha continuato a ballare.

Ha fatto anche parte del programma The Coach, che va in onda su 7 Gold. Nell’intervista sul settimanale, l’ex ballerina ha voluto raccontare a tutti ciò che sta vivendo. Ha detto che ha scoperto di essere malata, poco dopo essersi sposata. È svenuta in casa e dopo tutti i controlli del caso, i medici le hanno detto che era affetta da leucemia Promielocitica Acuta. Ha continuato il suo racconto dicendo:

Avevo una perdita di sangue eccessivo alle gengive e quando lo dico al dentista, mi dice di fare l’emocromo. Tuttavia non faccio in tempo, perché mi portano in ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di Leucemia Promielocitica Acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con dei brevi periodi fuori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mia mamma e mio marito.

Le difficoltà di Agata Reale con l’arrivo del Covid

L’ex ballerina nella stessa intervista ha voluto anche parlare delle difficoltà che sono sopraggiunte con l’arrivo del Coronavirus. Purtroppo è rimasta da sola in ospedale, poiché ai suoi familiari non erano consentite le visite. Su questo ha dichiarato:

A causa del Covid, sono rimasta sola. A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno. Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato una volta ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino devono passare 2 anni di consolidamento. Per me sarà un anno ad aprile.

Agata Reale è sposta con Carmelo De Luca ed insieme hanno anche una bambina di soli 4 anni.