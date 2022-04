In queste ultime ore, la ex ballerina di Amici Agata Reale, ci ha tenuto ad informare tutti di ciò che sta accadendo nella sua vita. Dopo la scoperta della leucemia, si è sottoposta a tutte le cure e dopo due anni, ha finito tutte le chemioterapie.

Questo ovviamente non vuol dire essere guariti, ma è un passo importante visto ciò che ha vissuto. La donna ha una bambina di 4 anni, che le ha dato la forza necessaria per affrontare questa lunga battaglia.

Agata Reale ha partecipato ad Amici nel 2007 e sin da subito si è fatta amare da tutti per il suo coraggio e la sua grinta. Poco tempo dopo ha partecipato anche al programma The Coach, che va in onda su 7 Gold.

Ad aprile del 2020 purtroppo i medici hanno scoperto che era affetta da Leucemia Promielocitica Acuta. Si è sottoposta a tutti i controlli poco dopo il matrimonio, poiché era svenuta in casa.

Per due lunghi anni ha lottato con tutta la forza che aveva dentro di sé. Nel periodo di San Valentino ha anche fatto un appello ai suoi follower, in cui chiedeva di donare il sangue, poiché può salvare delle vite. Solo pochi giorni fa i medici le hanno detto che ha finalmente finito i due anni di chemioterapie.

Visto il traguardo importante che ha raggiunto, in queste ultime ore ci ha tenuto a ripercorrere tutto ciò che ha vissuto dalla scoperta della malattia. Ha deciso di pubblicare un lungo post sui social.

Il lungo messaggio di Agata Reale sul suo profilo

È difficile spiegare quell’attimo in cui ti dicono di avere un cancro! Parole così forti che fanno paura, la parola che mi accompagna da anni è leucemia! Eppure io ho solo avuto paura di lasciare la mia bambina anche se sapevo di lasciarla in ottime mani! Sarei stata tranquilla, ma una figlia merita una madre… È difficile spiegare cosa vuol dire avere il pic, senti un pizzico all’interno del braccio e poi ti infilano un tubicino piccolo piccolo, piano piano seguendo la sua vena in un percorso a pensarci è impressionante, è difficile spiegare la sensazione di chiudersi in bagno e rasarsi i capelli, quella la ricordo, solo negli occhi di chi mi stava accanto in quel momento chiusi in bagno con me, me lo ricordo bene quel rasoio, lo usai come un senso di sfida contro il mostro, come a dire ti faccio vedere io brutta bestia.