Aida Nizar, rilascia delle prime dichiarazioni dopo l’arresto Aida Nizar dopo l'arresto, tramite social, rilascia delle prime dichiarazioni: "Una bufala che avete inventato"

Aida Nizar Delgrado è una celebrità spagnola, famosa anche in Italia per aver partecipato al Grande Fratello del 2018, condotto da Barbara D’Urso. È nata nel 1975 a Valladolid ed ha iniziato la sua carriera nella TV spagnola col programma Gran Hermano.

Si è resa nota soprattutto per la sua esuberanza e per essere stata protagonista di grandi liti, una delle quali condita di squalifica. Ultimamente Aida è stata colpita da uno scandalo abbastanza clamoroso. A quanto pare, infatti, l’ex gieffina è stata fermata dalla polizia a Madrid, per aver minacciato con un coltello il suo fidanzato Fernando, durante una lite.

A seguito di ciò, la Celebrity sarebbe stata anche arrestata. Aida Nizar ha deciso di commentare l’accaduto, ovviamente tramite social media. Infatti sul suo profilo Instagram l’ex gieffina ha pubblicato un post con l’hashtag #adorolamiavita. Smentisce tutte le notizie, parla espressamente di bufala e si rivolge a tutti i giornali.

Ecco cosa ha scritto nello specifico:

“Calunnie. Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo, ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Effettivamente, non posso impedire che parlino di me e mi calunnino… Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi… Perché chi ha fiducia in se stesso, non ha bisogno di essere creduto dai mediocri”.

Ma lo sfogo della Celebrity non termina qui e aggiunge:

“Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore, ma non accetto le bugie, perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”. Ma quali sono le notizie che i giornali hanno divulgato sul conto di Aida?

I media spagnoli hanno annunciato l’arresto della Celebrity, che sarebbe avvenuto nella mattinata del 20 aprile. El Español riportava testualmente queste parole: “Aida ha affrontato Fernando con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa”. Sempre stando a quanto scritto sui giornali, a seguito del litigio, la polizia si sarebbe recata davanti casa di Aida, che avrebbe deciso di aprire agli agenti, solo dopo la minaccia dell’irruzione con la forza.