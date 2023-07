Guendalina Tavassi, la rivelazione su Pier Silvio Berlusconi spiazza: “Ha fatto fuori tutti noi personaggi trash”

In queste ultime ore il nome di Guendalina Tavassi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Durante una sessione di domande e risposte sulla sua pagina Instagram, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune osservazioni su Pier Silvio Berlusconi che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Durante un pomeriggio di relax in spiaggia, Guendalina Tavassi ha aperto una sessione di domande sulla sua pagina Instagram. Uno dei quesiti più frequenti da parte degli utenti ha riguardo la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello. A riguardo, c’è da dire che la risposta dell’influencer non si è fatta attendere.

Nel dettaglio, Guendalina Tavassi ha rivelato che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello. L’influencer ha commentato la linea anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi sul quale si è espressa con queste parole:

No, me lo chiedete ogni anno. Non farò il Grande Fratello. Se prima c’era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte.

Ma non è finita qui. Guendalina Tavassi ha poi proseguito il suo discorso sulla nuova edizione del Grande Fratello con queste parole:

A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del Grande Fratello si.

Infine, concludendo, la sorella di Edoardo Tavassi ha poi aggiunto:

È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash.

Stando alle parole di Guendalina Tavassi, sembra che al Grande Fratello ormai, in seguito alla scelta fatta da Pier Silvio Berlusconi, non ci sia più spazio per personaggi come lei.