Come un fulmine a ciel sereno, Aida Yespica annuncia di voltare pagina

Non se la sta di certo passando bene la bellissima Aida Yespica. La modella venezuelana ed ex concorrente di importanti reality show, infatti, ha chiuso la storia con il suo storico compagno Geppy Lama. A riportare la notizia è Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ma a rivelarlo sono i diretti interessati sui rispettivi canali social.

Aida Yespica: altalena di emozioni

Stando alle informazioni raccolte dalla rivista, Aida Yespica e Geppy Lama, che facevano coppia da circa 3 anni, hanno vissuto un anno piuttosto travagliato, una continua altalena di emozioni, di momenti positivi intervallati da altrettanti negativi. Il periodo della quarantena e della pandemia, poi, hanno finito per complicare il tutto e alimentare i dissapori. La rottura è stata una conseguenza inevitabile.

Distanti nel primo lockdown

L’allontanamento di Aida da Geppy ha lasciato i fan piuttosto sbalorditi. Difatti, nel corso dell’ultima stagione estiva, sembravano essere coesi, sulla stessa lunghezza d’onda. Una fase felice a cui sono seguite, come abbiamo appena detto, le incomprensioni che, alla lunga, hanno creato tra i due un abisso.

Le vacanze estive Aida Yespica le aveva passate insieme alla ormai ex dolce metà alle terme di Bormio. Allo scoppio del lockdown di marzo erano distanti. Mentre la splendida sudamericana lo aveva trascorso nella sua abitazione di Milano, l’imprenditore si trovava a Roma.

Sentimento affievolito

Dopo la conclusione dell’autoisolamento si erano ritrovati. Qualcosa però pareva essersi definitivamente incrinato. Una volta passati alcuni giorni di relax in Sardegna, Aida Yespica era risultata positiva al Covid-19 nei mesi estivi. I diversi problemi riscontrati nel quotidiano hanno fatto capire alla Yespica e i Geppy che i sentimenti provati l’una nei confronti dell’altro erano mutati, affievolendosi.

Aida Yespica: nostalgia del figlio

Adesso per Aida si apre un nuovo capitolo della sua storia, in cui spera di godersi maggiormente il figlio Aaron, che vive con il padre Matteo Ferrari in America. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip la donna parlò di quanto gli mancasse il contatto quotidiano con il piccolo.