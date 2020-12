Maria Teresa Ruta ci regala sempre momenti di gioia e divertimento. A volte però, anche lei ha dei crolli. Questa volta a far vacillare la gieffina è un ricordo molto doloroso del suo lavoro.

Nel 1991 la donna è stata vittima di molestie sessuali nel luogo di lavoro. Il confronto è avvenuto con la bellissima Giulia Salemi che ha raccontato che degli episodi del genere sono capitati anche lei. Maria Teresa Ruta inizia il racconto:

Bisogna dire ‘che cosa stai facendo? Lasciami stare’. Una delle primissime volte mi è capitato che avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata, ma sono andata via dicendo ‘no, grazie’. Un’altra volta mi è successo con un uomo famoso, uno importante, ci sono rimasta male ed era il 91. Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto dare perché altrimenti si capisce chi è il signore.

Le dichiarazioni della donna sono piuttosto importanti perché sembra che l’uomo sia un voto noto nel mondo dello spettacolo.

Lui mi disse ‘poi parliamo del programma, tu lascia aperta la porta della camera che dopo salgo e discutiamo. Io lascio aperta la porta e mi faccio trovare vestita. Lui dopo entra e sorpreso mi dice ‘ma tu sei ancora vestita?’. Capisci la cosa? Io gli ho detto ‘sì, sono vestita’. Non sapevo come uscirne. Lui mi guardò ‘adesso togliti i vestiti’. Io gli dissi che ero sposata, ma lui rispose ‘e quindi? Cosa importa?’. Me la sono cavata parlando di mia figlia e andando subito via.