Nel corso delle ultime ore Akash Kumar si è visto protagonista di un nuovo gossip che sta diventando sempre più virale sui social. A seguito della puntata dell’Isola Dei Famosi, il modello è scoppiato in lacrime contro Ilary Blasi e si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo.

Nonostante nei giorni precedenti avesse annunciato la sua assenza in studio, Akash Kumar era presente come ospite all’Isola Dei Famosi nella puntata del 18 maggio. All’inizio della diretta, Ilary Blasi non ci ha pensato due volte a mandare una frecciatina al modello scatenando la reazione furiosa di quest’ultimo.

Akash Kumar si vede protagonista di un nuovo gossip. Questa volta il modello dagli occhi di ghiaccio è andato su di giri per una frase che ha pronunciato Ilary Blasy. Nei giorni scorsi il ragazzo aveva dichiarato che non sarebbe stato più presente in studio ma poi ha cambiato idea. Alla luce di questo, la conduttrice ha esclamato:

Ma non avevi detto che non venivi? Invece stai seduto lì attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma.

Di fronte alla frecciatina di Ilary Blasi, Akash Kumar ha perso le staffe ed ha nuovamente minacciato di abbandonare lo studio. Queste sono le sue parole:

Io non sarei più venuto. Io dichiaro che non vengo più perché non c’è rispetto per me. Lo dico qua in faccia a tutti. Se vuoi posso anche andare. Vado via adesso.

In seguito, Ilary Blasi ha voluto evitare di fa nascere una polemica invitando il celebre modello a restare in studio. Quest’ultimo non è andato via ma, una volta terminata la puntata, ha utilizzato i social come mezzo per esprimere la propria opinione.

Attraverso le sue Instagram Stories, Akash Kumar si è detto stanco di passare in trasmissione per la persona la quale non è. Dunque, furiosa è stata la reazione del modello che è anche scoppiato in lacrime. Queste sono le sue dichiarazioni: