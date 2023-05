Al Bano a 4 volte 20 stuzzica Romina Power: la replica velenosa

Nel corso della serata del 23 maggio 2023, è andato in onda su Canale 5 “4 volte su 20”. Si tratta dello show di Al Bano organizzato all’Arena Di Verona in occasione del suo compleanno. Il celebre cantante ha compiuto 80 anni e non ha potuto fare a meno di festeggiare con un grande evento al quale era presente anche la sua ex moglie Romina Power. Con quest’ultima sono volate numerose frecciatine e provocazioni. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

In occasione dei suoi 80 anni, Al Bano si è esibito a 4 volte e 20, lo show all’arena di Verona andato in onda ieri sera 23 maggio 2023. Tra gli ospiti dell’evento non poteva mancare la sua ex moglie Romina Power la quale si è resa protagonista di numerose performance per tutta la durata del concerto.

Il cantautore italiano ha presentato la sua ex moglie pronunciando un bellissimo discorso. Successivamente, non ha potuto fare a meno di scagliarle una frecciatina:

La cosa bella di lei è il rancore. Ora che sembra che siamo in un confessionale. Mi spieghi perché te ne sei andata?”

La risposta della cantante americana non si è fatta attendere:

Fatti due domande, e datti due risposte.

Pochi istanti dopo, Al Bano e Romina Power hanno continuato a scherzare, In particolare, lui ha affermato con ironia:

La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no.

Romina ha subito replicato facendo riferimento alla relazione del cantante con Loredana Lecciso:

Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare.

Infine, con queste parole l’uomo ha chiuso la conversazione: