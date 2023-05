Loredana Lecciso assente al concerto di Al Bano: il cantante svela il motivo

In occasione dei suoi 80 anni, Al Bano ha festeggiato il suo giorno speciale con un concerto che si è tenuto nella meravigliosa arena di Verona. L’artista ha invitato i moltissimi amici e colleghi, oltre che riunire tutta la sua famiglia. A tutti però non è passata inosservata l’assenza di Loredana Lecciso. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Da Romina Power, a Gianni Morandi, a Renato Zero… sono stati molti gli artisti che hanno cantato nel concerto organizzato da Al Bano nell’arena di Verona in occasione dei suoi 80 anni. Un bellissimo spettacolo attraverso cui l’artista ha ripercorso la sua carriera musicale e la sua vita. Presenti al grande evento anche i figli, anche se tutti hanno notato l’assenza di Loredana Lecciso.

A rivelare l’assenza della showgirl nello suo show è stato lo stesso Al Bano in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Qui il cantante di Cellino San Marco ha confessato annunciato che la Lecciso non sarebbe salita sul palco dell’arena di Verona. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così.

Al Bano non ha rivelato il vero motivo dell’assenza della showgirl al suo show. Nonostante ciò, molti sono coloro secondo i quali l’assenza di Loredana Lecciso allo spettacolo di Al Bano organizzato in occasione dei suoi 80 anni sia stato dovuto alla presenza dell’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power.

Stando infatti alle indiscrezioni, pare che la Lecciso abbia deciso di non essere presente all’evento che si è tenuto all’arena di Verona per il quieto vivere, dati gli attriti che ci sono stati con l’ex moglie del cantante.