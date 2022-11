Al Bano, il cantante ha avuto un’amante in Spagna? Parla Loredana Lecciso

In questi ultimi giorni sta facendo molto scalpore il gossip su Al Bano che si è ritrovato al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Durante un’ospitata ad un noto programma spagnolo, il cantante ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che ha sostenuto di essere stata la sua amante per circa tre anni.

In questi giorni sta facendo molto scalpore la vicenda in cui è stato coinvolto Al Bano. Le dichiarazioni rilasciata da Patricia Donoso ad un noto programma spagnolo non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web. La donna, infatti, sostiene di essere stata l’amante del cantante per quasi tre anni.

Come già anticipato, la vicenda ha fatto molto chiacchierare le pagine dei principali giornali. Sono stati molti coloro che si sono interrogati riguardo la reazione di Loredana Lecciso in merito alla questione. A rispondere alle domande dei più curiosi ci ha pensato lo stesso Al Bano. É stato lo stesso cantante a rivelare come ha reagito Loredana Lecciso alla notizia.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto.

Stando alle parole del cantante, dunque, Loredana Lecciso non crede alle rivelazione rilasciate da Patricia Donoso.

Patricia Donoso confessa: “Sono state l’amante di Al Bano per quasi tre anni”

Durante l’ospitata di Al Bano al programma spagnolo Salvane Deluxe, una donna è intervenuta telefonicamente rilasciando alcune dichiarazioni sul cantante. Stando alle sue parole, Al Bano avrebbe avuto una relazione con questa donna per ben tre anni.

Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica…Ci siamo telefonati… […] Ho sempre parlato bene di lui…

La donna in questione è Patricia Donoso e le sue parole non sono per niente piaciute all’artista che l’ha minacciata di denuncia.