Paura per Alba Parietti: ladri entrano nella sua casa

Senza alcun ombra di dubbio Alba Parietti è uno dei personaggi più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni la showgirl si è ritrovata al centro della cronaca rosa per la terribile disavventura di cui si è resa protagonista. Come da lei stessa raccontato, i ladri hanno fatto visita nella sua abitazione. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Alba Parietti non ci sta e sui social si sfoga contro i malviventi che in questi mesi hanno preso di mira la sua abitazione. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la showgirl ha dato vita ad un lungo sfogo in cui ha svelato che da casa sua sono spariti molti oggetti.

Nonostante la rabbia che ha provato e che continua a provare per coloro che hanno preso di mira la sua casa, Alba Parietti ha deciso di non sporgere denuncia. Queste sono state le parole che la showgirl ha scritto sui social:

Nei mesi ho scoperto che da casa mia sono spariti diversi oggetti: vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili.

Alba Parietti: lo sfogo social per i furti subiti nella sua casa

Una vera e propria doccia fredda per la Parietti. Come già anticipato, la mamma di Francesco Oppini ha deciso di non sporgere denuncia. A riguardo, Alba Parietti ha dichiarato:

Ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia.

Dopo essersi sfogata a lungo per i vari furti subìti, Alba Parietti ha rivolto un pensiero anche ai malviventi che hanno preso di mira la sua casa. Queste sono state le sue parole: