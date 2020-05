Uomini e Donne, l’Alchimista fa un’intervista e rivela dei particolari L'Alchimista rivela dei particolari sulla sua identità a un'intervista al giornale di Uomini e Donne

Lo studio di Uomini e Donne non è mai stato così pieno di colpi di scena. I protagonisti indiscussi del dating show sono, come sappiamo, Giovanna Abate e il suo ammiratore ancora segreto l’Alchimista il quale ha rilasciato un’intervista dove ha parlato di alcuni particolari della sua vita.

Il corteggiatore di Giovanna Abate non ha nessuna intenzione di rivelare la sua identità, ma ha deciso di rilasciare un’intervista al giornale di Uomini e Donne. In quest’occasione il ragazzo ha ribadito che le supposizioni avanzate sul web non sono assolutamente veritiere, la sua identità non è ancora stata rivelata.

Infatti molti utenti su internet hanno insinuato che L’Alchimista potrebbe essere Angelo, uno dei vecchi ammiratori di Giovanna Abate stessa, il ragazzo mette subito in chiaro questa ipotesi.

“Posso smentirlo una volta per tutte”, ha invece affermato L’Alchimista, aggiungendo che: “Ho avuto le mie esperienze e difficilmente sono riuscito ad essere superficiale con le donne. Alle spalle ho delle storie importanti e da queste ho imparato molto”.

Quando gli viene chiesto di parlare dei suoi rivali in amore, il ragazzo risponde in modo univoco, affermando di non voler dare nessuno spazio ad alcuna rivalità. Anzi, L’Alchimista ha detto: “Non sono qui per sfidare nessuno, ma per farmi conoscere da Giovanna e, se le cose dovessero andare bene, uscire insieme dal programma”.

Il corteggiatore segreto ha raccontato di essere rimasto subito colpito dalla dama: “Aveva attirato la mia attenzione già nel percorso da corteggiatrice. Quando si è presentata l’opportunità di corteggiarla ho pensato fosse un segno del destino”.

Sarà davvero il destino ad averli fatti incontrare? Ma soprattutto, scopriremo mai l’identità dell’Alchimista? Nelle ultime puntate, Giovanna ha manifestato non poco interesse per il misterioso corteggiatore. Sarà lui la scelta?, dietro al volto mascherato c’è più di quello che pensiamo?. La scelta di nascondere il suo volto ha un significato più profondo? Sono molte le domande e le risposte sono più vicine di quello che pensiamo, la scelta sarà a breve.