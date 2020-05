Uomini e Donne svelata l’identità dell’Alchimista Tutti gli indizi portano a lui, il web ormai ne è certo, ecco di chi parliamo

Svelata l’identità dell’Alchimia. Dietro la maschera di Salvador Dalí potrebbe esserci il nome di un giovane e bellissimo ragazzo Davide Basolo. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate si è lasciato sfuggire troppi particolari e il mistero è giunto al termine.

Varie segnalazioni dal web hanno acceso la curiosità. Sono molteplici le similitudine tra L’Alchimista e Davide Basolo. Alcuni dettagli nella sua pagina Instagram e i tatuaggi hanno portato dritto a lui. Il ragazzo è un bartenerd ligure.

L’identità del corteggiatore che si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista, indossata a Uomini e Donne per creare mistero e far innamorare la bella Giovanna, ha preso finalmente forma nel nome di Davide Basolo.

Diversi i dettagli che il misterioso corteggiatore e il ragazzo hanno in comune. I tatuaggi coincidono e, particolari della vita privata del misterioso corteggiatore, sono particolarmente affini con Davide.

Nella versione di Uomini e Donne “Corteggia con le parole”, i partecipanti avevano la possibilità di nascondere la propria identità durante il primo approccio, per rendere il focus della conoscenza nelle emozioni e nelle parole, ponendo l’aspetto estetico in secondo piano.

In questo caso, era quindi possibile celare la propria identità dietro una maschere, o la scelta di non far pervenire video o foto del corteggiatore alla dama. Così L’Alchimista si è presentato alla redazione del programma, con uno pseudonimo a lui molto caro, vista la passione del corteggiatore per la celebre saga ‘La casa di carta’.

Un’altra indiscrezione arriva direttamente dalla bacheca Instagram della presunta ex di Davide, dove in una story scrive: “Per coloro che avevano dei dubbi, oggi sarà una scoperta. Per me invece è stata una certezza dal primo momento. In bocca a lupo”. Insomma il web ormai è convito speriamo si sveli presto il mistero, ora per la redazione di Uomini e Donne di certo sarà più faticoso mantenere il segreto.