Alda D’Eusanio, avete mai visto la sua casa? Spazioso appartamento all’interno di un palazzo ottocentesco, ma ciò che catturerà la vostra attenzione è l’area relax

Alda D’Eusanio è uscita da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello. In realtà, la conduttrice è stata squalificata, dopo aver pronunciato delle frasi molto forti ai danni di una nota cantante italiana. La sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia non è stata delle migliori. Ad ogni modo, questo non può cancellare il fatto che ci troviamo davanti ad una conduttrice di un certo spessore. La sua carriera è davvero lunga ed ha condotto diversi programmi come Al posto tuo, Ricomincio da Qui e L’Italia in diretta. Da diversi anni, Alda vive a Roma in un bellissimo appartamento che ha arredato seguendo il proprio gusto personale. E voi, avete mai visto la casa di Alda D’Eusanio?

Le foto della casa di Alda D’Eusanio

La conduttrice vive in uno splendido appartamento classico, all’interno di un palazzo ottocentesco, insieme a Giorgio, il suo amato pappagallino. La casa è molto grande e gli ambienti sono divisi bene, accoglienti ed anche piuttosto luminosi. Per la pavimentazione Alda ha scelto un parquet di legno, mentre per i bagni e la cucina ha scelto il marmo.

Il colore predominante è il bianco, soprattutto in salotto, dove sono presenti dei divani chiari, che sembrano molto comodi. Questa stanza è arredata con dei mobili antichi e variano dal color legno naturale al bianco, con delle decorazioni sulle bordature. In questa stanza, così come in altre non mancano foto e quadri molto colorati che la raffigurano e conferiscono all’arredamento un tocco di colore. Per le pareti, sembra che la conduttrice abbia scelto delle tonalità che conferiscono luce e spazio.

Non ci sono complementi d’arredo molto lussuosi, a parte un lampadario realizzato in vetro di murano ed un grosso camino in stile ottocentesco che ancora oggi Alda utilizza nelle più fredde giornate d’inverno.

Alda è una grande appassionata di lettura e per questo si è ritagliata un angolo della casa che è l‘angolo relax. In questa area, Alda ha posizionato una comodissima poltrona vicino al camino e vicino ad una libreria strapiena di libri. Alda D’Eusanio in questo appartamento vive insieme al pappagallo ed al suo amato cagnolino.

