Marina La Rosa, avete mai visto la sua casa? Semplice, a dimensione familiare e dal gusto retrò, c’è spazio anche per Gina

Marina La Rosa è nota a tutti per essere stata “la gattamorta” della prima edizione del Grande Fratello. Ad ogni modo, da quel momento ne è passato di tempo e Marina è ancora oggi uno dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. In realtà è sparita per qualche tempo, salvo tornare qualche anno fa. In questi anni la sua vita è totalmente cambiata, visto che si è sposata ed ha messo al mondo due figli ovvero Gabriele e Andrea. L’attrice e showgirl, vive insieme alla sua famiglia in una bellissima casa a Roma. E voi, avete mai visto la casa di Marina La Rosa?

Le foto della casa di Marina La Rosa

L’attrice vive in uno splendido appartamento, arredato da Marina con grande stile e con tanta cura. L’appartamento sembra essere molto luminoso, soprattutto il salone che è anche molto grande. Su una parete c’è una libreria di colore bianco, completamente ricoperta di libri, vinili e cd. Sotto, invece, troviamo un mobile sul quale è posizionato un impianto stereo e poi di fronte un divano grigio ben posizionato per poter guardare la tv.

Il colore predominante della stanza è il bianco, mentre per il pavimento Marina ed il marito hanno scelto un caldo parquet. Sempre all’interno di questa stanza si trovano tanti quadri ed un tavolo molto grande, dove la gatta di nome Gina, ama riposare in compagnia di tutta la famiglia.

Vicino al salone c’è la sala da pranzo, due ambienti affini, separati soltanto da una porta a vetri. Marina per la sua camera da letto ha scelto un stile minimale e retrò. Non ci credete? Sembra che il letto sia a baldacchino di colore bianco, con delle screziature in oro, mentre su un mobile cassettiera c’è posizionato un antico grammofono.

Per quanto riguarda la cucina, questa è molto moderna, dove i colori predominanti sono il bianco ed il nero. Il colore bianco lo ritroviamo anche nel bagno, visto che le mattonelle sono di questo colore. I lavandini hanno uno stile retrò in contrasto con il resto dell’ambiente che è decisamente più moderno. Questa è la casa di Marina La Rosa, molto moderna e chic.

