Alda D’Eusanio dice brutte cose su Maria De Filippi: gli autori staccano

L’ultima arrivata nella casa continua a combinare guai. Alda D’Eusanio ieri sera ha rischiato la squalifica per frasi razziste, ma il pubblico ha deciso di salvarla. Questa volta però gli autori sono stati severi e hanno deciso di staccare l’audio.

La donna stava chiacchierando che Dayane Mello che sembrava essere in un momento di crisi perché non trovava appagante e completa la sua vita. La giornalista l’ha spronata a pensare a chi volesse diventare, e ha esortato la modella brasiliana a tirare fuori un modello di donna.

Dayane Mello, in preda ad un’amnesia, non ha saputo dare una risposta ad Alda D’Eusanio che ha deciso di anticiparla e fare il nome per lei. È stata tirata in ballo la regina di Mediaset, Maria De Filippi.

La conduttrice quest’anno è stata anche ospite in collegamento nel salotto del Grande Fratello Vip in praticare per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi ma anche rivisto molti dei ragazzi che lei stessa ha portato in tv.

La giornalista tuttavia ha criticato la talentosa conduttrice con parole molto dure tanto che gli autori hanno prima staccato l’audio e poi interrotto il collegamento. Alda ha esortato con:

Maria De Filippi pensi che stia meglio di te? E’ una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera, non sa veramente cos’è avere un figlio, non sa che cosa è star..

Un’accusa molto grave se non altro perché la donna ha adottato Gabriele nel 2004 quando era poco più di un bambino. Insomma, le parole della D’Eusanio questa volta sono state particolarmente velenose.

La conduttrice di Uomini e Donne replicherà a queste accuse? Tendenzialmente, Maria De Filippi non ama esporsi tantomeno per rispondere a critiche così becere e prive di fondamento.

Ma Alfonso Signorini questa edizione del GF VIP è particolarmente agguerrito, non ci stupirebbe se chiamasse di nuovo la conduttrice in TV per un faccia a faccia con la giornalista. Staremo a vedere, ancora manca molto alla finale del reality.