Dopo un periodo molto turbolento, dovuto all’incidente sul set del film Rust che ha causato la morte della direttrice della fotografia, Alec Baldwin si sta pian piano rialzando. Lo ha fatto tornando a girare e adesso, lui e sua moglie Hilaria, stanno per avere il loro settimo figlio. L’annuncio è arrivato su Instagram.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per la star di Hollywood Alec Baldwin.

Lo scorso ottobre, mentre l’attore si trovava in New Mexico per girare il film western “Rust“, la sua pistola di scena ha esploso un colpo vero, che ha ucciso una donna e ne ha ferita un’altra. La vittima si chiamava Halyna Hutchins ed era la direttrice della fotografia del film.

A quell’episodio sono seguite settimane di interrogatori, indagini e accuse, che certamente non hanno fatto dormire sonni sereni alla famiglia Baldwin.

Oggi, però, pare che la vita per loro sia riniziata. Alec è tornato sul set, girato poche settimane fa in Italia, e Hilaria si sta preparando ad accogliere il settimo figlio.

Alec Baldwin di nuovo papà

Quando si dice famiglia allargata, non si può far altro che pensare ai Baldwin. La prima figlia di Alec ed Hilaria è nata 8 anni fa e si chiama Carmen. Poi sono arrivati Rafael, che ha 6 anni, Leonardo 5, Romeo 3, Edo che ne ha quasi 2 e l’ultima arrivata, la piccola Lucia, nata probabilmente da gravidanza surrogata.

Oggi, a marzo 2022, l’attore e sua moglie hanno appena annunciato che ne sta per arrivare un settimo. Lo hanno fatto pubblicando un tenero video sui social, nel quale si vede il momento in cui dicono ai loro figli che sta per arrivare un fratellino o una sorellina.

A corredo del post, Hilaria ha scritto: