Alessandra Celentano, gesto inaspettato ad Amici: non lo aveva mai fatto prima

Colpo di scena ad Amici. Nel daytime trasmesso martedì 22 dicembre 2020, Maria De Filippi ha letto una lettera scritta di proprio pugno da Alessandra Celentano al ballerino Tommaso. Nonostante sia da tantissimi anni nel programma, è una prima volta assoluta. Come ha spiegato la stessa presentatrice, si tratta di un evento unico, mai accaduto prima.

Alessandra Celentano rifila una grave insufficienza

La performance dell’allievo Tommaso nella scuola di Canale 5 non ha riscosso il gradimento della Celentano, che gli ha sì confermato il banco ma ha deciso di dargli un 4. Quando è rientrato in casetta, il ragazzo era particolarmente dispiaciuto per la grave insufficienza ricevuta dalla sua insegnante.

C’è sempre una prima volta

D’altro canto gli è stato fatto recapitare a sorpresa un messaggio dalla maestra, letto da Queen Mary in persona. Dal momento in cui è approdata nel suo show non aveva mai scritto una lettera a nessun allievo. Non è solita farlo.

Performance peggiore

Ma cosa gli ha voluto comunicare? Innanzitutto Alessandra Celentano gli ha ricordato quanto gli disse a suo tempo: con lei non sarebbe stato facile lavorare. E, purtroppo, la sua esibizione non è stata per nulla positiva, anzi, si sono segnalati dei passi indietro dalla occasione precedente. Non ha accolto le correzioni impartite e non va bene. Non vuole che ci resti male, ma non ha nemmeno intenzione di illuderlo cercando parole di consolazione. Del resto, non ha sentito nulla di nuovo in ciò che gli ha fatto presente in studio.

Esperienza breve

Alessandra Celentano ha aggiunto di essere consapevole che è abituato a sgobbare, a faticare parecchio per ottenere risultati. Sfortunatamente nel talent l’esperienza è breve. Ha davvero le possibilità di diventare un bellissimo danzatore e non è cosa da poco.

Alessandra Celentano non ammette giustificazioni

Infine, gli ha esternato il desiderio di concedergli un periodo per compiere progressi. Trovare giustificazioni, seppur vere, non li aiuta a crescere: è inutile. Il pensiero ha riscosso l’apprezzamento del danzatore: chiede una persona che veda solo bianco o nero, che gli dica tutto.