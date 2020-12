Colpo di scena ad Amici 20, il cantante si dichiara: “Io sono innamorato di te”

Nel corso degli ultimi giorni ad Amici 20 c’è stato un grande colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori del programma a bocca aperta. Nel noto talent show condotto da Maria De Filippi è nata la prima storia d’amore tra due allievi. Si tratta del cantante Aka7even il quale ha fatto una dichiarazione d’amore a Martina Miliddi.

Aka7even si è innamorato di Martina Miliddi. A renderlo noto è stato proprio lui stesso durante una conversazione con la sua nuova fiamma. Sin dal principio tra i due è nata una bella complicità che in seguito si è trasformata in qualcosa di più.

All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi è nata la prima storia d’amore di questa 20esima edizione. La coppia di cui stiamo parlando è Aka7even e Martina Miliddi. Già nei giorni scorsi c’era stato qualche segnale: sguardi complici e qualche carezza nel daily del programma ma di recente è avvenuta una vera e propria confessione d’amore che nessuno si aspettava.

Il tutto è avvenuto a seguito di un forte attaccato di gelosia di Martina dopo l’ingresso nella scuola della cantante Enula. Con queste parole la ballerina si è lasciata andare ad un duro sfogo:

C’era un mash up di tutte le canzoni, parte la tua canzone, lei cantava e ti guardava, tu l’hai guardata e ti sei imbarazzato, ho guardato lei poi ho guardato te. Mi è partito l’embolo. Ti avrei tirato un ceffone. Ti giuro.

Alla luce di questo è intervenuto Aka7even il quale ha cercato di dare una spiegazione a ciò che era accaduto. Lui stesso ha rassicurato la ballerina dicendo di aver dato una sbagliata interpretazione all’episodio:

No, non mi sono imbarazzato. Mi sono stupito del fatto che lei conoscesse la mia canzone. Come devo fartelo capire? Ci sei solo tu.