Alessandra Mastronardi e la malattia che nessuno si aspettava

Alessandra Mastronardi è un’attrice italiana molto apprezzata, conosciuta nel mondo dello spettacolo in particolar modo per la sua interpretazione del personaggio Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allievi nella serie L’Allieva.

Non molto tempo fa, l’attrice ha rivelato una parte molto difficile della sua vita privata, un retroscena che nessuno conosceva. Ha confessato di combattere contro un problema di salute, sin dai tempi della scuola e che spesso, affrontarlo non è stato affatto facile.

Il cardiologo ha detto che il mio era un disturbo psicosomatico. Mi è successo già a scuola: i battiti iniziano ad accelerare, sempre più veloci, il respiro si fa pesante, la percezione della realtà diventa più difficile. E vado in uno stato di quasi incoscienza. Delle volte sono anche svenuta.

Non si tratta di una malattia grave, ma in alcuni dei momenti in cui è stata colpita dalla crisi improvvisa, si è ritrovata davanti a grandi rischi.

Niente di cui preoccuparsi, per l’amor di Dio. Succedeva soprattutto quando ero bambina (ora per fortuna molto meno). Ma è successo anche mentre nuotavo nel mare di Fregene. A 16 anni, con mio padre, che si è precipitato a tirarmi fuori dall’acqua per non farmi annegare…

Alessandra Mastronardi ha confessato che le è capitato anche durante le registrazioni delle puntate della serie tv I Cesaroni.

Crescendo, l’attrice ha imparato a convivere con il suo problema e soprattutto a riconoscere i primi allarmi. Oggi riesce a percepire l’arrivo della crisi, prima di arrivare all’estremo.