Nuova puntata di Ballando con le Stelle, nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Durante il sesto appuntamento con l’edizione 2020 è andato in scena un botta e risposta pepato, per via di una divergenza di opinioni sulle donne e sui sacrifici che si fanno pur di mantenere la famiglia unita.

Alessandra Mussolini: il sacrificio della madre

A far nascere la discussione una confessione di Alessandra Mussolini, in un filmato andato in onda poco prima della sua discesa in pista. L’ex europarlamentare ha raccontato ciò la madre Maria fece per rendere più sopportabili i tradimenti del marito Romano. Si tinse i capelli di biondo, come l’amante dell’uomo, in modo da convincersi che fossero suoi i capelli trovati.

Impossibile vivere senza il marito

Tuttavia, Maria Scicolone divorziò da Romano Mussolini quando Alessandra aveva solo 4 anni. Per la concorrente del programma di Rai Uno è stato un evento traumatico e non vorrebbe mai far provare lo stesso ai figli. È dura perché talvolta sarebbe più semplice troncare la relazione e non condanna chi lo fa. Lei non ha più certezze.

Sull’amore nutrito per il marito Mauro Floriani, con cui è convolata a nozze trentun anni fa, Alessandra Mussolini ha aggiunto di non poter vivere senza di lui, senza i suoi figli. Per lei rappresenterebbe un fallimento. La famiglia va curata ogni giorno, non è trascurabile, non è un costo. Lo sarebbe qualora mancasse il sentimento. Lei lo prova sia per i figli per il compagno.

Chi si porta la sofferenza sulle spalle non è un modello

Rossella Erra, che riporta l’opinione dei social, si è congratulata con Alessandra. L’ha definita un punto di riferimento, al che la Lucarelli è esplosa. Si è detta immediatamente contraria. Non bisogna far passare il messaggio che la donna che si porta la sofferenza sulle spalle sia un modello, ha esordito. In realtà hanno le risorse per farcela anche senza un uomo.

Alessandra Mussolini: donna di sentimenti

Alessandra Mussolini ha chiesto dunque un parere a Milly Carlucci. La presentatrice ha spiegato di rispettare le scelte di tutte le donne: ognuna è libera di stabilire il proprio percorso. Netta la posizione di Roberta Bruzzone. Secondo la criminologa va superato questo Medioevo culturale. Il popolo femminile non è tenuto a sopportare croci e neppure corna. Sentitasi in minoranza, la Mussolini ha infine dato loro dei robot: ci sono pure dei sentimenti.