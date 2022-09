Alessandro Basciano risponde alle critiche dopo la proposta di matrimonio

Senza alcuna ombra di dubbio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione. Dopo aver fatto la proposta di matrimonio alla sua amata a Venezia 79, l’ex gieffino ha ricevuto numerose critiche a cui ha subito risposto.

Alla 79esima edizione del Festival Di Venezia, Alessandro Basciano ha stupito tutti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole con un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato. Si è inginocchiato sul red carpet ed ha tirato fuori l’anello per chiedere alla sua amata di sposarlo.

La proposta di matrimonio è avvenuta nella serata di mercoledì sette settembre 2022, sul red carpet di “The Son”, il film con Hugh Jackman che tratta il tema della salute mentale. Dinanzi al gesto d’amore di Basciano, il web si è diviso in chi ha apprezzato e chi ha sollevato numerose polemiche.

Tuttavia, tra le numerose critiche non è di certo passata in osservata quella del giornalista inglese. Stiamo parlando di Jack King di British GQ. Quest’ultimo ha deciso di intervenire lasciano un commento su Twitter:

Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son…un film profondamente cupo sulla depressione clinica.

Alla luce di questo, Basciano non ci ha pensato due volte a rendere pubblica la sua risposta. Queste sono state le sue parole:

La proposta non è legata al film caro Jack.

Nel frattempo Sophie Codegoni ha deciso di non esprimersi in merito alla questione. Infatti l’influencer ha condiviso alcuni scatti con i suoi fan che la ritraggono sul red carpet a Venezia79 in uno dei momenti più emozionanti della sua vita: