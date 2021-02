Alessandro Borghese, avete mai visto la sua casa? Semplicità è la parola d’ordine, ma ciò che colpisce maggiormente è quello che c’è all’esterno

Alessandro Borghese è un noto chef, ma anche figlio d’arte visto che la madre è Barbara Bouchet, la famosissima attrice. Alessandro però non è soltanto un noto chef, ma è anche un conduttore di 4 Ristoranti. Quando non è in giro per l’Italia, Alessandro si riposa nel suo regno, un bellissimo appartamento molto semplice e moderno. Spesso lo stesso Borghese condivide sui social delle foto e delle Instagram Stories dalle quali è possibile scorgere qualche dettaglio della sua bellissima abitazione. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Alessandro Borghese

Avete mai visto la casa di Alessandro Borghese? Il noto chef e conduttore in diverse occasioni ha voluto condividere con i suoi fan qualche scorcio della sua casa. Sembra che in quasi tutti gli spazi, predomina il bianco ma anche il legno naturale. Per il pavimento invece, Alessandro ha scelto un caldo parquet.

Tra le tante stanze mostrate dal noto conduttore c’è di sicuro la camera da letto. Ovviamente all’interno di questa stanza c’è un letto matrimoniale, ed il colore predominante è anche in questo caso il bianco che fa da contrasto allo specchio molto grande presente sull’armadio. Non manca l’angolo di natura, un elemento che la famiglia di Alessandro ama particolarmente.

All’esterno della casa c’è un vero e proprio angolo verde, molto spesso protagonista delle foto e delle Instagram stories del noto cuoco. Dalle finestre della casa si intravede un giardino con tanto di parco giochi per le bambine di casa.

In questa splendida casa, il conduttore di 4 ristoranti ama trascorrere dei momenti di grande relax insieme alla moglie, Wilma Oliverio e le due figlie Arizona e Alexandra Borghese. Nel giardino, immancabilmente lo chef Alessandro Borghese ha allestito un barbecue per poter gustare delle grigliate insieme alla moglie ed alla sua famiglia.

