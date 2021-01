Carlo Cracco, avete mai visto la sua casa? Lussuosa, vista mozzafiato su Milano e quasi total white, ma la sua cucina lascia tutti senza parole

Carlo Cracco è uno dei più importanti e noti chef del nostro paese. Questo è uno dei motivi per cui siamo abituati a vederlo in tv, protagonista di programmi di cucina. Vi siete mai chiesti però dove abita il noto chef Carlo Cracco? A quanto pare quest’ultimo abita in una casa milanese, dove vive insieme alla moglie ed ai figli Pietro e Cesare. Si tratterebbe di un appartamento molto originale ed arredato con grande gusto. A proposito, avete mai visto la casa di Cracco?

Le foto della casa di Carlo Cracco

Lo chef e la moglie vivono in uno splendido appartamento a Milano, insieme ai figli Pietro e Cesare. I colori predominanti in questa casa sono il bianco per quanto riguarda l’arredamento ed il verde per il giardino. Molto spesso è proprio la moglie a condividere delle immagini relative al loro appartamento, foto che di certo non passano inosservate.

Ampie vetrate circondano la casa, dalle quali è possibile ammirare quell’angolo di verde presente all’esterno. Da queste ampie vetrate entra anche molta luce, che conferisce all’ambiente un’atmosfera più calda e luminosa. Per il pavimento, la coppia ha scelto un parquet dal colore molto naturale, elegante e delicato. Come abbiamo già anticipato, il colore predominante per l’arredamento è il bianco, anche se ovviamente non mancano altri colori.

La zona living è quella maggiormente utilizzata dai figli del noto chef. Li troviamo infatti tanti giochi, come videogiochi e tanto altro. Una delle stanze preferite da Cracco è ovviamente la cucina. Al di la di come potremmo immaginarla, questa stanza è molto semplice. Non mancano di certo gli elettrodomestici, molto utilizzati dallo chef per la preparazione di alcune prelibatezze.

La camera da letto di Cracco e della moglie Rosa, è molto originale. Presente ovviamente un grande letto matrimoniale e sulle pareti c’è invece una carta da parati che richiama la natura.

Leggi anche: Valeria Marini, avete mai visto la sua casa? Eccentrica e stellare, c’è un dettaglio che non manca in ogni stanza