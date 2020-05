Alessandro Cecchi Paone parla di Al Bano e Romina: “telenovela” Alessandro Cecchi Paone commenta le vicende tra Al Bano e Romina Power: "La telenovela di Cellino"

Alessandro Cecchi Paone, sulla “telenovela di Cellino”, spiega perché si faccia ancora così tanto gossip sulla coppia formata da Al Bano e Romina Power, nonostante la loro separazione. Il conduttore, che è a capo di una rubrica di posta sul settimanale Nuovo TV nella quale ha risposto a delle domande di un’ammiratrice di Al Bano.

Nonostante che la separazione tra i due cantanti sia avvenuta anni fa e nonostante il riavvicinamento di Al Bano con Loredana Lecciso, la relazione tra Romina e Al bano viene ancora molto discussa sul web. Infatti già da molto tempo, sui social si parla del fatto che i due abitino nella stessa proprietà nonostante Al Bano abbia una nuova compagna.

Tuttavia le due abitazioni pur trovandosi nella stessa tenuta sono lontane, perciò i due non convivono, abitano in case diverse. Nonostante la situazione sia chiara ancora tutti ne parlano. E come mai si continua ancora a parlare di triangolo amoroso pur essendo ormai chiaro che non ci sia?

Nella sua rubrica Alessandro Cecchi Paone espone la sua opinione, affermando che secondo lui ci sarebbe una ragione ben precisa: “Andranno avanti così a lungo, perché è il loro pubblico che lo vuole. Chi si occupa della loro promozione, deve aver riscontrato un certo tipo di pubblico, che adora l’infinita telenovela che si svolge a Cellino”.

Secondo Alessandro Cecchi Paone, quindi, i due cantanti, nonostante le dichiarazioni di Al Bano di non voler apparire sulle riviste di gossip, stiano traendo vantaggio da questa situazione poiché porta loro molta visibilità.

Alessandro Cecchi Paone afferma inoltre che secondo lui questa sia una scelta giusta e ben mirata, poiché altrimenti farebbero fatica a mantenere la fama che hanno riscontrato in questi anni.

Insomma sembra proprio che il gossip sulla coppia durerà ancora per molto. E a quanto si evince dalle parole del critico, se finisce la telenovela si spengono i riflettori su i due.