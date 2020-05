Uomini e Donne, Giovanna Abate insegue Alessandro Graziani per chiedere una seconda possibilità L’ex corteggiatore di Giovanna, Alessandro Graziani, è stato invitato in studio da tre dame del parterre femminile, la tronista, presa dalla gelosia, chiede al ragazzo una seconda possibilità

Durante la puntata del 15 Maggio, nello studio di Uomini e Donne abbiamo assistito ad un nuovo colpo di scena da parte di Alessandro Graziani. Il corteggiatore, tornato in studio e viene presentato a Roberta, Melanie e Sandra, le quali provano un forte interesse nei suoi confronti, Giovanna Abate presa dalla gelosia chiede al ragazzo una seconda possibilità. Vediamo come sono andate le cose.

Alessandro Graziani rifiuta il loro invito: “A me fa piacere del vostro interesse ma non sono ancora libero di testa, ho ancora delle cose in sospeso, c’è ancora parecchia rabbia e delusione dentro di me. Non riesco a fare un nuovo percorso, apprezzo ma non vorrei approfittare della situazione, non sarei in grado di farlo. Se me ne sono andato è perché non ho più niente da dare qua. Non riuscirei a fare un percorso parallelo qua dentro” e poi abbandona lo studio.

Giovanna, che in precedenza lo aveva lasciato andare via, lo rincorre per chiedere un seconda possibilità dicendo: “Non mi è indifferente il fatto che hai tre donne davanti a te che ti correrebbero dietro. Io non me la sento di mandarti via”.

E ancora: “Non ho detto che non hai carattere, ma che non mi arrivano delle emozioni. La tua pacatezza mi è piaciuta ma al tempo stesso mi respinge, ha come un effetto boomerang”. A seguito della parole di Giovanna, Alessandro aggiunge: “A questo punto ho la presunzione di dire che non mi meriti”.

Dopo essere uscito dagli studi Giovanna Abate si è decisa, ed è corsa fuori per raggiungerlo. La tronista ha provato a convincerlo a tornare, malgrado la sua attrazione per il misterioso corteggiatore, l’Alchimista: “Se oggi non fossi stato in studio non ti sarei venuta dietro. Ma ora sto qui. Forse sono attratta da chi non mi vuole e non mi godo chi mi vuole. Se vuoi continuiamo, con una voglia diversa da parte mia. Mi vuoi togliere la confusione che ho in testa? Fallo. Se devo finire questo percorso ci devi essere anche tu altrimenti vado a casa”.

Alessandro Graziani ancora titubante ha aggiunto: “Non posso darti una risposta ora. Se mi ributto a fare un percorso con te, vuol dire che rimetto in gioco i sentimenti che provo per te. Devo capire il rischio cui vado incontro. Se penso a quello che ho passato ti manderei a fanc… direttamente. Accontentati di questa risposta.”