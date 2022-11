Alessandro Vicinanza avvistato con un’altra donna: è già finita con Ida?

Senza alcuna ombra di dubbio Alessandro Vicinanza è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati di Uomini e Donne. A seguito di circa due giorni dalla decisione di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi insieme a Ida platano, il cavaliere è stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno deciso di lasciare il programma per vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere. Subito dopo la registrazione, la coppia si è concessa una cena romantica al centro della città di Roma, a Palazzo Dama.

Tuttavia, qualche giorno dopo tale decisione è emersa una voce che ha fatto il giro del web nell’arco di pochissimo ore. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la storia d’amore tra la dama bresciana e il cavaliere sarebbe già giunta a termine. Il motivo? Sabato scorso l’uomo è stata paparazzato in compagnia di un’altra donna. Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità di tale persona.

Tuttavia una cosa è certa: la foto che ha immortalato il cavaliere a Salerno accanto a una bellissima donna a creato il caos sul web. Nel corso degli ultimi giorni, Ida Platano non ha pubblicato nessuna foto che la ritrae con il suo compagno. Sul suo account social appaiono solo immagini in cui lei stessa si mostra accanto alla sua cara amica Gemma Galgani.

Alla luce delle numerose indiscrezioni, gli i telespettatori del programma di Maria De Filippi ipotizzano che la coppia abbia già deciso di separarsi. D’altronde l’eccessiva gelosia di Ida non è passata in osservata agli utenti del web i quali credono che non sarà facile per lei vivere una relazione a distanza.